L’illustratore Michelangelo Setola a Reggio Calabria con il workshop “Fumetto, segno e visione”

Dal 19 al 21 ottobre, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, l’illustratore di fama internazionale Michelangelo Setola sarà presente con il workshop “Fumetto, segno, visione”, curato dal prof. Andrea Bruno, docente di Arte del Fumetto presso la Scuola di Fumetto dell’Accademia reggina.

Michelangelo Setola, che è uno dei disegnatori più influenti del fumetto contemporaneo europeo, con questo corso vuole trasmettere, attraverso esercitazioni pratiche, un approccio creativo originale e anticonvenzionale al disegno e alla narrazione a fumetti, nel quale la ricerca stilistica assume un ruolo fondamentale.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto denominato “Laboratorio dello Stretto” ideato e sviluppato in coerenza con le Linee guida dell’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano e presieduta da Francesca Maria Morabito.

Come partecipare

Il workshop si terrà in presenza presso le aule dell’Accademia. È a numero chiuso, destinato a max 30 partecipanti, per maggiori informazioni basta visitare il sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e accedere all’area dedicata al “Laboratorio dello Stretto”.

(http://www.accademiabelleartirc.it)

Programma del corso

Le attività si articoleranno in tre giornate, 19 e 20 ottobre (09,00 / 13,00 e 14,00/18,00); 21 ottobre (09,00 / 13,00), per un totale di 20 ore, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Contenuti

La prima giornata introdurrà l’artista attraverso un excursus delle esperienze professionali che lo hanno visto collaborare con diverse realtà dell’editoria indipendente internazionale. Poi ci si concentrerà sulla metodologia di lavoro e sulla tecnica, in seguito questi stessi aspetti costituiranno i principi sui quali basare l’esercitazione pratica. Il fine sarà quello di realizzare una storia a fumetti sotto la supervisione e direzione di un artista riconosciuto per la sua originalità e forza espressiva

Note biografiche dei relatori

Andrea Bruno (Catania, 1972), autore di fumetti e illustratore, è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Le sue storie a fumetti sono state pubblicate su numerose riviste e antologie italiane e internazionali. Il suo ultimo lavoro è il fumetto in tre parti Cinema Zenit (2014/2016) pubblicato in Italia e in Francia. Si è aggiudicato il premio Gran Giunigi “miglior autore unico” a Lucca Comics, 2007 e il Premio Micheluzzi “miglior disegnatore” a Napoli Comicon, 2010. Vive e lavora a Bologna.

Michelangelo Setola

Michelangelo Setola (Bologna, 1980) è tra i disegnatori più influenti del fumetto contemporaneo

europeo e membro fondatore di Canicola. Nel 2006 si aggiudica il primo premio al festival internazionale Fumetto! di Lucerna e realizza con Amanda Vähämäki l’albo Souvlaki Circus (pubblicato in seguito negli Stati Uniti per Buenaventura press, 2008) con cui espone presso la galleria Hinterconti di Amburgo e la Home Gallery di Chicago. Del 2008 sono le personali ad Artissima Salone internazionale d’arte contemporanea di Torino e al festival Fumetto! di Lucerna. Lo stesso anno realizza l’albo a fumetti Bar Miki pubblicato in Italia, Svizzera, Germania e Finlandia. Nel 2012 realizza insieme a Edo Chieregato, Dormire nel fango. Del 2013 la personale Dormire nel fango al festival internazionale di fumetto BilBolBul di Bologna. Nel 2016 viene selezionato per esporre alla Biennale di Disegno di Rimini. Del 2017 sono le pubblicazioni di storie a fumetti su La Lettura del Corriere della sera. Nel 2018 riceve il Nettuno D’oro, prestigioso riconoscimento assegnato dal Lions Club per gli artisti distintisi della città di Bologna. Vive a Bologna.