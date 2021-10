Reggio Calabria. Giocatore della Fortitudo Messina muore dopo malore in campo

Lutto nel mondo del basket, un giocatore della Fortitudo Messina si è sentito male durante il match al PalaLumaka di Reggio Calabria, che ha avuto inizio alle ore 18.00 valido per il campionato di Serie C Gold. Gli atleti del team siciliano affrontavano in un atteso derby, i padroni di casa della Dierre Basketball. Il giocatore Haitem Jabeur Fathallah, durante il gioco si è accasciato sul parquet, accusando un malore. E’ stato quindi soccorso dai presenti ed è stata chiamata l’autoambulanza per il trasporto in all’ospedale. Il giocatore 32enne, nato ad Agrigento, purtroppo non ce l’ha fatta. Nessuno poteva prevedere una tragedia di tale portata, tanto è che la partita inizialmente sospesa per prestare soccorso al ragazzo, è stata fatta ricominciare.

Fabrizio Pace