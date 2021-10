USA: l’8 Novembre si torna a viaggiare verso gli Stati Uniti

La Casa Bianca ha revocato il divieto agli ingressi internazionali inclusi per i cittadini provenienti dall’area Shenghen ed i cittadini del Regno Unito

La notizia che da quasi due anni molti aspettavano finalmente è arrivata, l’8 Novembre si potrà viaggiare verso gli Stati Uniti a patto che si sia vaccinati. Non occorrerà più dunque essere residenti permanenti in possesso di carta verde o cittadini americani, sarà necessario essere in possesso della prova della propria vaccinazione e con ogni probabilità il risultato negativo del tampone.

Il divieto di ingresso era stato stabilito per la prima volta dall’amministrazione Trump all’inizio della pandemia nel tentativo di arginare la rapida diffusione del Covid -19. Il provvedimento è stato poi esteso dal Presidente in entrata, Joe Biden.

La notizia appena diffusa ha fatto in breve tempo il giro del mondo, rimbalzando anche nel grande mondo del trading dove le compagnie aeree come, Delta, United e American hanno guadagnato nella sola mattina di venerdì oltre il 2% rispetto a un guadagno dello 0,4% nell’S&P 500.

Non resta che dire buon viaggio e soprattutto e di non dimenticare di compilare la richiesta di visto turistico prima della partenza che per molti sarà scaduto e che finalmente sarà di nuovo rilasciato.

fonte: https://www.italiareportusa.com/ultimissime/usa-l8-novembre-si-torna-a-viaggiare-verso-gli-stati-uniti/