Avellino, spaventoso rogo in un deposito di mezzi pesanti a Montefredane

Nella notte di Domenica 17 Ottobre un grosso incendio è scoppiato nel deposito di mezzi pesanti di un’azienda di trasporti a Montefredane, nella frazione di Arcella. Dal deposito si è alzata una densa coltre di fumo nero, causata dagli pneumatici e dai diversi materiali andati a fuoco, e che hanno provocato decine telefonate alla sala operativa del comando irpino. Sul posto sono intervenute in prima battuta due squadre di Vigili del Fuoco supportate da due autobotti, subito dopo ne sono giunte altre dai distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due autobotti dai comandi di Benevento e Salerno. Le operazioni di spegnimento, lunghe e laboriose, sono state seguite direttamente sul posto dal comandante, Mario Bellizzi, e alla fine sono stati 11 gli autoarticolati coinvolti dalle fiamme di cui sei carichi di pneumatici, cellulosa, scatolame vuoto e uno carico di scatole di patatine. Sono state necessarie circa ventiquattr’ore per mettere in sicurezza l’intera area e nelle operazioni è stato impegnato anche il nucleo G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale per movimento terra) regionale con uno escavatore e una pala gommata.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75628