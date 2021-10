(DIRE) Roma, 18 Ott. – “Ho parlato con i leader alleati e gli ho detto che ci si deve vedere già da questa settimana”. Così la presidente FdI, Giorgia Meloni, in conferenza stampa nella sede del partito a via della Scrofa, a Roma, a proposito dell’esito delle comunali per il centrodestra. (Uct/Dire) 18:45 18-10-21