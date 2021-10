Migranti. Ferito su scogli Favignana dopo sbarco, soccorso con elicottero

(DIRE) Palermo, 18 Ott. – Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82esimo Csar dell’Aeronautica militare sull’isola di Favignana (Trapani) per soccorrere un migrante nordafricano rimasto ferito sugli scogli durante uno sbarco clandestino nella zona di Cala Rotonda. I soccorritori, che avevano recuperato i suoi compagni, non sono riusciti a raggiungerlo via mare e, vista anche la difficoltà di intervenire da terra a causa della zona particolarmente impervia, la centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino che ha attivato l’Aeronautica militare. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139A dell’82esimo centro Csar che, dopo aver imbarcato un tecnico di elisoccorso del Sass, ha raggiunto Favignana. I soccorritori si sono calati con il verricello, hanno caricato l’uomo su una barella e lo hanno issato a bordo per poi trasferirlo all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Sul posto per assistenza era presente anche personale medico del 118. Il 21 agosto scorso un migrante tunisino era morto annegato durante uno sbarco nella vicina isola di Levanzo. (Com/Sac/Dire) 11:51 18-10-21