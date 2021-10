(DIRE) Roma, 18 Ottobre – “Ripuliremo la città ma la faremo anche divenire più inclusiva. La rilanceremo. Quando arriverà il Giubileo questa città sarà rimessa in sesto. Questa città può rinascere. Facciamola rinascere. Roma sarà la sorpresa dei prossimi anni”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco di piazza Santi Apostoli dove è in corso la festa di piazza per la vittoria del Centrosinistra. (Zap/ Dire) 19:01 18-10-21