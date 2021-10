Covid. Bollettino: 2697 i casi positivi di oggi, lieve aumento

(DIRE) Roma, 19 Ott. – Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid in Italia sono 2697, in aumento rispetto agli ultimi sette giorni, quando erano 2494, a fronte però di un numero di tamponi pari a 662mila, 212mila in più rispetto a martedì scorso. In aumento anche i decessi, 70, che portano il totale delle vittime a 131.655, dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. Si stabilizzano invece i ricoveri e gli ingressi odierni in terapia intensiva: rispettivamente 37 e 27. Il tasso di positività scende allo 0,4%. É quanto riportato dal bollettino del ministero della Salute per il monitoraggio dell’epidemia da Covid-19. (Org/ Dire) 18:32 19-10-21