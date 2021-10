(DIRE) Roma, 19 Ott. – “Dalla ministra Lamorgese nessun accenno di autocritica e scarico di responsabilità su chi sta sotto di lei. E’ un errore grave da non commettere. Si prenda le sue responsabilità, se non ha capito cosa stava succedendo è grave, se l’ha capito è ancora più grave”. Così Matteo Salvini, rispondendo in Senato all’informativa della ministra Luciana Lamorgese sui disordini del 9 ottobre a Roma. (Sor/Dire) 18:40 19-10-21