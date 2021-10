Manovra. Un miliardo in più a reddito di cittadinanza, ma aumenta platea

(DIRE) Roma, 19 Ott. – Circa un miliardo in piu’ per il reddito di cittadinanza rispetto ai 7,5 mld stanziati per il 2020. E’ a quanto si apprende da fonti di maggioranza l’orientamento drl governo contenuto nel Documento programmatico di bilancio, che il cdm sta approvando in questi minuti. Cambieranno le norme regolamentari (previsto il cosiddetto decalage, cioe’ la riduzione dell’assegno dopo il secondo lavoro rifiutato) ma il risparmio non sara’ in condizione di compensare integralmente l’aumento dei costi causato dall’espansione della platea dei beneficiari. Nel Dpb 7 miliardi dovrebbero andare alla riduzione delle tasse e 2 alla sanita’. (Rai/Dire) 18:03 19-10-21