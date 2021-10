Nave da carico incagliata al largo dell’isola di Bornholm, in Danimarca

La nave olandese lunga 88 metri trasporta fertilizzante. Secondo la polizia non dovrebbero esserci rischi di perdite

Alle 03.30 della notte di Lunedì, una nave mercantile olandese si è arenata al largo di Bornholm, un’ isola della Danimarca. La nave era in viaggio da Anversa in Belgio a Tallinn in Estonia. La nave, lunga 88 metri, era carica di fertilizzante, ma secondo la polizia non c’è il rischio che fuoriesca. Il bastimento si è arenato a Sourthat Muleby sul lato Ovest di Bornholm. Si trova a poche miglia dalla costa meridionale della Svezia: tuttavia, non dovrebbe creare problemi al traffico navale. La polizia è a bordo della nave per interrogare il personale. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Non è ancora noto come la nave si sia arenata. Tuttavia l’incidente rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rischia di provocare danni all’ambiente anche se, al momento, non ci sono segnalazioni di danni alla nave anche se vi è un rischio concreto di fuoriuscita del fertilizzante trasportato. Infatti, ci vorrà del tempo prima che la nave sia di nuovo liberata. La nave ‘Beaumaiden’ (IMO: 9401257) bloccata a circa 300 metri dalla riva, è una General Cargo costruita nel 2008 ( 13 anni fa ) e naviga sotto bandiera dei Paesi Bassi. La sua capacità di carico è di 3800 t DWT e il suo pescaggio attuale è di 5,5 metri. La sua lunghezza complessiva (LOA) è di 88,6 metri e la sua larghezza è di 12,8 metri.

c.s. – Giovanni D’Agata