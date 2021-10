Egitto, Consiglio di Stato: ammesse 98 donne giudici per la prima volta in 75 anni

10:11 – Per la prima volta nella storia dell’Egitto, sono state nominate 98 donne giudici del Consiglio di Stato, organo giudiziario indipendente egiziano, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulle controversie amministrative, sui procedimenti e sui ricorsi disciplinari e sulle controversie relative alle sue decisioni. Secondo la magistratura locale, i giudici sono indipendenti e immuni alla revoca, non sono soggetti ad altra autorità se non alla legge e sono uguali in diritti e doveri. Il Consiglio di Stato Egiziano nacque nel 1946, è stato composto esclusivamente da uomini per 75 anni ed ha fermamente respinto le candidature delle donne in tutti questi anni. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, alcuni mesi fa, invitò alcune donne ad unirsi ai due principali organi giudiziari del paese: il consiglio e la pubblica accusa. Martedì 19 Ottobre 2021, le 98 donne hanno prestato il giuramento in una cerimonia ufficiale al Cairo davanti al Giudice Capo del Consiglio di Stato. La nuova linea del Consiglio di Stato permetterà alle donne di non ricevere più discriminazioni da parte dei giudici durante i procedimenti giudiziari. (cit. BBC)

