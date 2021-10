L’Aquila, incendio nella sagrestia monumentale del palazzo arcivescovile

Nella mattina del 20 Ottobre, un incendio è divampato in un locale del palazzo arcivescovile nel pieno centro storico dell’Aquila. Le fiamme hanno interessato l’interno della sagrestia monumentale, un locale storico arredato da antichi mobili di pregio. La struttura è in fase di sistemazione a seguito del sisma. A dare l’allarme sono stati gli operai impegnati nella messa in sicurezza che, all’inizio della giornata, hanno visto fuoriuscire del fumo dall’edificio. Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo con tre automezzi. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento durate oltre tre ore, effettuate con l’intento di salvare e preservare il più possibile gli ambienti e gli arredi di riconosciuto pregio storico e artistico. Le squadre inoltre hanno evitato il propagarsi ulteriore delle fiamme consentendo la protezione del resto del palazzo e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Le cause del rogo sono al vaglio del nucleo investigativo antincendi (NIAT) del comando.