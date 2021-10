Migranti. Ravetto: Draghi sposa tesi della Lega contro l’assistenzialismo

(DIRE) Roma, 20 Ottobre – “Draghi ha detto in Aula a Montecitorio che l’accoglienza dei migranti ha senso solo se si traduce in vera integrazione e che vera integrazione significa possibilità di lavorare, altrimenti si tratta di mero assistenzialismo. Ha ragione il premier Draghi, il suo intervento rispecchia quanto la Lega sostiene e porta avanti da anni. In aula dal PD nemmeno un applauso”. Lo dice in una nota la deputata alla Camera della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità. (Com/Pol/ Dire) 20:44 20-10-21