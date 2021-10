(DIRE) Roma, 20 Ott. – “Le criptovalute permettono di fare pagamenti e di ottenere riscatti creando dei flussi di denaro completamente anonimi e illegali però lì occorre non solo una cooperazione europea ma occorre una cooperazione mondiale, perché altrimenti non si riesce a risolvere il problema”. Cosi’ il premier Mario Draghi, in sede di replica alla Camera, nel dibattito dopo le comunicazioni in vista del consiglio Ue. (Rai/ Dire) 20:06 20-10-21