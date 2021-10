Roccella Ionica. Ancora sbarchi di migranti sulla Locride: oggi arrivati in 98

Ennesimo sbarco di immigrati illegali, al secolo migranti economici, sulla Locride e come al solito nel porto di Roccella Ionica, sulla Locride della provincia di Reggio Calabria. Si tratta di 98 ragazzi, di varie nazionalità, molti dei quali minorenni e non accompagnati. Lo sbarco a Roccella Ionica è avvenuto nella tarda mattinata odierna. E’ vergognoso che non si riesca a porre un freno a questo continuo arrivo di migranti sulla costa del basso Ionio calabrese è ovvio che necessita una soluzione di carattere politico. E’ il quarantaduesimo sbarco in Calabria e il trentottesimo a Roccella Ionica. I migranti, che erano a bordo di un motopeschereccio di circa 15 metri intercettato dalla Guardia Costiera, sono stati momentaneamente sistemati in una struttura gestita dalla Protezione Civile.

FR