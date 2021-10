Roma. Ecco i 48 Consiglieri eletti dalla nuova Assemblea capitolina

Ufficio elettorale proclama i componenti del prossimo Consiglio

(DIRE) Roma, 20 Ott. – Insieme a Roberto Gualtieri sindaco di Roma, l’Ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello ha proclamato ufficialmente l’elezione dei 48 consiglieri che andranno a comporre la nuova Assemblea capitolina. A guidare la maggioranza di centrosinistra a sostegno di Gualtieri ci sono 18 consiglieri del Pd, insieme a 5 della Lista civica, 2 di Sinistra Civica Ecologista, 2 di Roma Futura, 1 di Demos e 1 di Europa Verde. Per il Partito democratico risultano eletti Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia, Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Yuri Trombetti, Giulia Tempesta, Erica Battaglia, Carla Fermariello, Claudia Pappatà, Giovanni Zannola, Nella Converti, Lorenzo Marinone, Mariano Angelucci, Riccardo Corbucci, Antonio Stampete, Giammarco Palmieri, Valeria Baglio e Daniele Parrucci. Per la civica dentro Giorgio Trabucco, Carmine Barbati, Monica Lucarelli, Elisabetta Lancellotti e Tommaso Amodeo. Sinistra Civica Ecologista elegge Alessandro Luparelli e Michela Cicculli (sulla quale si era creato in serata un piccolo giallo, dato che il suo nome non era stato citato – sembra per semplice errore – al momento della lettura della lista degli eletti), Roma Futura invece Giovanni Caudo e Claudia Pratelli. Per Demos c’è Paolo Ciani, per Europa Verde Nando Bonessio. In minoranza il centrodestra con 9 seggi (1 a Michetti, 5 Fdi, 2 Lega e 1 Forza Italia), la Lista Calenda con 5 così come le liste della sindaca uscente (1 a Raggi, 3 al M5S e 1 alla civica). La coalizione a sostegno di Michetti, oltre al candidato sindaco, conterà su Rachele Mussolini, Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni per Fratelli d’Italia, Simonetta Matone e Fabrizio Santori per la Lega e Marco Di Stefano per Forza Italia. Calenda avrà con sé Valerio Casini, Francesca Leoncini, Flavia De Gregorio e Dario Nanni (primo degli eletti Francesco Carpano, che entrerebbe in Aula in caso di – probabili – dimissioni di Calenda), mentre affianco a Raggi ci saranno Linda Meleo, Paolo Ferrara e Daniele Diaco per il M5S e Antonio De Santis per la civica. (Mgn/ Dire) 21:25 20-10-21