Russia, Mosca: nuove severe restrizioni per contenere contagi Covid in aumento

10:43 – Con l’aumento dei decessi e delle infezioni in Russia, che hanno raggiunto quota 221.000 i primi e 7,94 Mln le seconde, e il 32,8% delle persone completamente vaccinate, le autorità di Mosca hanno ordinato ai non vaccinati di età superiore ai 60 anni o con malattie croniche di restare a casa. Le cause di tali aumenti sono dovute al basso tasso di vaccinazione nel Paese e alla diffusione della contagiosa variante Delta. Tra i ritardi della produzione e i diffusi dubbi sul vaccino Sputnik V russo, il tasso di vaccinazione della Russia è tra i più bassi d’Europa. A partire da Lunedì e per i prossimi 4 mesi a Mosca, chi ha ricevuto il vaccino potrà uscire solo per praticare esercizio fisico, inoltre almeno il 30% del personale dovrà lavorare da casa. Intanto il Governo Russo ha chiuso i posti di lavoro dal 30 Ottobre al 7 Novembre 2021, per limitare la diffusione del Coronavirus, mentre gli ospedali devono occuparsi di un grande afflusso di pazienti. (cit. BBC)

