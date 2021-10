USA, Texas: aereo precipita e prende fuoco poco dopo decollo, tutti i passeggeri indenni

11:01 – Subito dopo il decollo dallo Houston Executive Airport, in Texas, un aereo è precipitato in un campo nella contea di Waller. L’aereo era diretto a Boston in occasione della partita dell’AL Championship Series e aveva a bordo 21 persone, inclusi i membri dell’equipaggio. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, tuttavia le prime indagini hanno fatto emergere che la probabile causa siano i fili di una linea elettrica travolti dal velivolo in fase di decollo, infatti la zona dell’incedente ha subito un black out. Poco dopo l’impatto con il terreno, l’aereo ha preso fuoco, ma tutti i passeggeri sono sopravvissuti con lievi ferite e sono stati fatti sbarcare in sicurezza grazie all’intervento tempestivo delle autorità. Dai video pubblicati su internet, si evince come l’aereo sia stato bruciato totalmente dalle fiamme, solo la coda risulta intatta. (cit. BBC)

SM