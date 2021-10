Balena morta galleggia nell’acqua poi fa “boom” 

Sulla costa della California (USA) ad agosto c’è stato uno spettacolo naturale che finora è stato filmato raramente. Una balena morta è esplosa all’improvviso

Quando i pescatori americani hanno visto una balena galleggiare nell’acqua nell’Agosto 2021, hanno puntato le loro macchine fotografiche sull’animale morto. Ma improvvisamente uno spettacolo completamente naturale si è verificato a Tomales Bay in California. L’acqua davanti alla bocca della balena cominciò a schiumare e il mammifero marino sembrò esplodere. Il sangue schizzava in tutte le direzioni e pochi secondi dopo si vedevano gli intestini della balena galleggiare sulla superficie dell’acqua. Ciò che ovviamente non è uno spettacolo particolarmente bello, tuttavia, appartiene a un processo completamente naturale. C’era una grande quantità di gas nel ventre della balena morta , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha semplicemente trovato la via d’uscita. Secondo gli esperti, però, questo non è niente di insolito e fa parte del processo di decomposizione dei giganti marini. Nei prossimi giorni, altri animali si nutriranno di questa carcassa. (foto di repertorio)

Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=AVpW5uyi9rs