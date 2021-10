“Ottobre in rosa”: Sabato 23 Ottobre la “Passeggiata culturale in rosa”

Si terrà sabato 23 ottobre la “Passeggiata culturale in rosa”, iniziativa che vede coinvolti il Comune, la Città Metropolitana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, il Museo diocesano e l’associazione inside. A partire dalle ore 15, quindi, i partecipanti si incontreranno al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” per poi dirigersi al Castello Aragonese, al Museo diocesano “Monsignor Aurelio Sorrentino”, alle mura greche ed alle terme romane per poi concludere il percorso alla Piancoteca civica.

Per l’assessora comunale ed il consigliere metropolitano alle Pari opportunità, Giuggi Palmenta e Filippo Quartuccio, sarà “una giornata straordinaria di cultura, benessere e impegno, grazie anche al supporto dell’assessora Rosanna Scopelliti e del settore Cultura e alla sinergia con il Museo Diocesano e l’associazione Inside”.

“Con la campagna ottobre in rosa – hanno spiegato – si vuole rilanciare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore. E noi vogliamo sottolinearlo anche attraverso questo tipo di attività.”.

“Reggio – hanno concluso Palmenta e Quartuccio – partecipando in massa avrà modo di dimostrare quanto sia bella dentro ed altrettanto fuori. È un momento particolarmente delicato per ognuno di noi, alle prese con le difficoltà della pandemia che, per quanti stanno combattendo il cancro, diventa ancor più difficile e delicato”.