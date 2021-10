Ponte Stretto. Musumeci: Non è un capriccio ma un’esigenza

(DIRE) Napoli, 21 Ott. – “Non si pensi che sia innamorato di un ponte che possa evocare quello di Brooklyn. Non è possibile che ci vogliano un’ora e 20 minuti per percorrere poco più di tre chilometri. Non sta né in cielo né in terra. Quel collegamento non è un capriccio, ma c’è l’esigenza di completare un corridoio transeuropeo”. Lo ha detto, parlando del Ponte sullo Stretto di Messina, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo durante il convegno “Sud e Nord insieme verso l’Europa” organizzato da Confindustria nella Stazione marittima di Napoli. (Nac/ Dire) 11:44 21-10-21