Processo Ruby ter: Berlusconi assolto a Siena. “Il fatto non sussiste”

Roma – Assolto perché il fatto non sussiste. Dal Tribunale di Siena arrivano buone notizie per Silvio Berlusconi: l’ex premier è stato assolto nella tranche senese del processo Ruby ter. Berlusconi era accusato di corruzione in atti giudiziari. Con lui, è stato assolto, sempre con la stessa formula, anche Danilo Mariani, uno dei partecipanti alle feste di Arcore.

Tajani: “Quanto fango prima della verità”

Ovviamente, in Forza Italia la notizia è stata accolta in maniera molto positiva. Il coordinatore nazionale Antonio Tajani, su Twitter, scrive: “Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza. Quanto fango prima di arrivare alla verità”. (foto di repertorio)

