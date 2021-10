Rome Art Week 2021

Al via la sesta edizione con mostre, open studio, realtà internazionali, eventi e visite guidate. Dal 25 al 30 Ottobre 2021 a Roma

Al via la sesta edizione di Rome Art Week, la settimana dell’arte romana che dal 25 al 30 Ottobre 2021 animerà la capitale con un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, visite guidate gratuite, eventi e appuntamenti virtuali. Il circuito di RAW rappresenta una vera e propria novità nel settore dell’arte contemporanea romana e nazionale: un evento diffuso e “orizzontale”, un sofisticato network per l’arte contemporanea che ha l’obiettivo di costruire una rete tra tutti gli operatori del settore e il pubblico. Protagonisti musei, gallerie, spazi espositivi, curatori, artisti, associazioni, fondazioni e tutti gli stakeholders dell’arte contemporanea romana, uniti in una manifestazione gratuita e democratica con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte a più livelli e promuovere un nuovo turismo nella Capitale legato al contemporaneo.

Oltre 500 le partecipazioni, così suddivise: 142 gallerie e istituzioni con sede a Roma, 339 artisti e 58 curatori che lavorano nella Capitale proporranno oltre 370 eventi tra esposizioni, incontri e open studio sparsi in tutti e 35 quartieri di Roma. Tra le grandi novità della sesta edizione di RAW, l’adesione di diverse realtà internazionali, tra gallerie, istituzioni e fondazioni, che hanno scelto la cornice di Rome Art Week per presentare al pubblico la loro attività. Tra queste la Casa Argentina, il Forum Austriaco di Cultura, la Real Academia de España, la Temple University Rome, l’AAIE Contemporary Art Center, la Galleria Bulgaria, l’IILA – Istituto Italo Latino Americano, solo per citarne alcune. Numerosi anche gli artisti stranieri chiamati ad esporre i propri lavori in occasione di RAW 2021, provenienti da 22 paesi: Israele, Brasile, San Salvador, Maryland, Sri Lanka, Francia, Grecia, Palestina, Regno Unito, Cina, Polonia, Hawaii, Russia, Montana, Nepal, Germania, Venezuela, Olanda, Siberia, Svizzera, Tailandia, Colombia.

LE MOSTRE IN PROGRAMMA E LA GALLERY NIGHT

Quartier generale di RAW 2021 è KOU Gallery, gestita da Massimiliano Padovan Di Benedetto ideatore e organizzatore di RAW, che presenterà “Territori Visivi” una rassegna di video arte curata da Massimo Scaringella dove saranno proiettati i lavori di Adriana Amodei (Italia), Shay Frisch (Israele), Fabrizio Passarella (Italia), Antonio Trimani (Italia), Nevet Yitzhak (Israele), Ruth Patir (Israele), Gaz Ejupi (Kosovo), Majlinda Kelmendi (Kosovo), Dilek Winchester (Turchia). Perno centrale di questi lavori la riflessione sui meccanismi che legano il video e l’arte alla realtà storica sociale o intima in cui si vive.

La giornata di Venerdì 29 Ottobre 2021 sarà nel segno dell’apertura serale con la Gallery Night alla quale hanno aderito numerose strutture tra gallerie, spazi polivalenti e associazioni.

Nel ricco calendario di mostre di RAW 2021 segnaliamo:

La galleria Gagosian propone “ Souvenirs of Time ” la mostra fotografica di CY Twombly : l’esposizione esamina le fotografie che nel corso della sua lunga carriera Twombly ha dedicato ai suoi atelier, agli spazi privati e alle sculture classiche. Scattate in un periodo di circa sessant’anni negli Stati Uniti e in Italia, queste immagini raccontano i luoghi fondamentali della vita e del lavoro dell’artista.

GLI OPEN STUDIO IN PROGRAMMA A RAW 2021

Rome Art Week rappresenta un viaggio a 360° gradi nelle fucine dell’arte contemporanea romana: il pubblico potrà infatti immergersi da vicino nel lavoro degli artisti partecipando ai numerosi open studio presenti nel programma. I visitatori e gli addetti ai lavori grazie alla stimolante esperienza della visita negli open studio potranno conoscere le novità del mercato dell’arte romana e gli ultimi lavori degli oltre 300 artisti che Rome Art Week ha accolto nel suo network.

Tra gli open studio in programma segnaliamo:

Susanne Kessler , proprio in occasione della sesta edizione di RAW, apre le porte del suo studio romano a San Lorenzo e ospita nel nuovo Project SPACE ROME contemporary art , convertito da atelier d’artista a spazio permanente per l’arte contemporanea, la mostra “ Piano di fuga / Escape Plan ” nella quale esporranno gli artisti del collettivo Creative Contagion: Basurama (Madrid), Maurizio Cimino (Napoli), Meriem Elatra (Parigi), Susanne Kessler (Roma – Berlino), David Page (Baltimore), Anna Pangalou (Atene), Hani Zurob (Parigi).

, proprio in occasione della sesta edizione di RAW, apre le porte del suo studio romano a San Lorenzo e ospita nel nuovo , convertito da atelier d’artista a spazio permanente per l’arte contemporanea, la mostra “ ” nella quale esporranno gli artisti del collettivo Creative Contagion: Basurama (Madrid), Maurizio Cimino (Napoli), Meriem Elatra (Parigi), Susanne Kessler (Roma – Berlino), David Page (Baltimore), Anna Pangalou (Atene), Hani Zurob (Parigi). L’open studio di Simone Bertugno dove un’installazione temporanea dell’artista, inaugura lo spazio espositivo concepito come un dispositivo inedito, che trasforma l’atelier in un white cube polifunzionale.



dove un’installazione temporanea dell’artista, inaugura lo spazio espositivo concepito come un dispositivo inedito, che trasforma l’atelier in un white cube polifunzionale. L’open studio di Paolo Garau che sarà accompagnato da una performance di Gioia di Biagio “ Io mi ORO ” legata all’antica arte del kintsugi giapponese e già presentata alla Triennale di Milano.

che sarà accompagnato da una performance di “ ” legata all’antica arte del kintsugi giapponese e già presentata alla Triennale di Milano. L’open studio di Isabella Monari che presenterà ai visitatori una quarantina di dipinti tra cui l’ultima produzione su legno.

che presenterà ai visitatori una quarantina di dipinti tra cui l’ultima produzione su legno. Studio Longo apre per la prima volta al pubblico con un’installazione relazionale site specific in cui Amedeo Longo e Camilla Gurgone coinvolgono i partecipanti nel kingyo sukui , il gioco tradizionale giapponese considerato l’attività d’intrattenimento per eccellenza dei festival estivi in Giappone.

apre per la prima volta al pubblico con un’installazione relazionale site specific in cui e coinvolgono i partecipanti nel , il gioco tradizionale giapponese considerato l’attività d’intrattenimento per eccellenza dei festival estivi in Giappone. Mesia Space presenta “Connessioni”: gli artisti, come in una residenza, avranno a disposizione lo studio adiacente allo spazio espositivo e potranno di volta in volta realizzare le proprie opere con momenti di work in progress performativo. Parteciperanno al progetto gli artisti Jacopo Benci, Silvia Stucky, Cinzia Colombo, Margherita Taticchi, Sachen e Salvatore Camilleri.

VISITE GUIDATE ED EVENTI SPECIALI A RAW 2021

Anche quest’anno Rome Art Week offre la preziosa occasione di partecipare alle decine di visite guidate gratuite che valorizzeranno l’esperienza dei visitatori della settimana dell’arte romana accompagnandoli in dei percorsi speciali e studiati ad hoc alla scoperta dei quartieri più caratteristici di Roma, come ad esempio Trastevere, Testaccio, Pigneto e Campo de’ Fiori, e delle mostre e degli open studio di RAW 2021. Le visite guidate sono a numero chiuso con obbligo di prenotazione al seguente link: https://romeartweek.com/it/visite-guidate

Numerosi anche gli eventi speciali: talks, dibattiti, presentazioni in presenza e online animeranno il ricco programma di RAW 2021. Tra questi segnaliamo: presso AlbumArte la prima proiezione di “BAR” di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano, una raccolta di storie laterali che hanno come grande teatro la città di Roma; l’incontro con il curatore Raffaele Quattrone che presenterà gli artisti e ricercatori in residenza alla Real Academia de España nel periodo 2020/2021; il reading di poesie di Eleonora Rimolo, poetessa e direttrice della rivista Atelier, in occasione della mostra “The Sleepers”, la prima personale romana di Davide Serpetti, organizzata da Casa Vuota e curata da Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo; proiezione e incontro con gli artisti della dodicesima edizione di 30 UNDER 30 WOMEN PHOTOGRAPHERS 2021 presso Artpil; l’evento “Giosetta Fioroni. Lo spazio della memoria. La mostra raccontata dalla curatrice” presso la Galleria Fidia dove Gemma Gulisano accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra dedicata alla protagonista femminile della leggendaria Scuola di Piazza del Popolo, illustrando gli esordi e gli sviluppi della ricerca di una delle principali interpreti dell’arte italiana del secondo dopoguerra.

RAW 2021: I PUNTI DI VISTA

Anche per la sesta edizione, RAW dà grande spazio ai curatori, figure chiave dell’arte contemporanea. Per guidare il pubblico nel ricco programma di RAW 2021, noti critici e curatori quali Alberto Dambruoso, Alessandra Caponi, Claudio Strinati, Claudio Zambianchi, Giovanni Albanese, Greta Alberta Tirloni, Massimiliano Reggiani, Massimo Scaringella, Raffaele Quattrone forniranno il loro punto di vista sui partecipanti e sugli eventi delineando percorsi omogenei ed evidenziando le eccellenze della manifestazione.

I punti di vista di RAW 2021 sono consultabili qui: https://romeartweek.com/it/punti-di-vista/

RAW 2021 & MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL

Anche quest’anno si riconferma la collaborazione tra Rome Art Week e il Miami New Media Festival, giunto alla sua 16ª edizione. Dopo la call, lanciata nei mesi scorsi, numerosi video artisti hanno presentato a una giuria di esperti i propri lavori seguendo il tema “New Media Art e la pandemia”. I video selezionati saranno esposti durante la settimana di Rome Art Week e saranno visibile anche online: https://romeartweek.com/it/eventi/?id=3722&ida=821

Le opere verranno poi esposte a Miami e nelle altre tappe mondiali del festival.

IL PORTALE DI RAW

Oltre agli eventi in presenza, Rome Art Week offre una vetrina accesa 356 giorni su 365 a tutti i partecipanti: il sito www.romeartweek.com è un vero e proprio portale di networking attivo tutto l’anno in cui ogni artista, curatore e struttura può continuare a promuovere il proprio lavoro; la piattaforma è anche uno strumento per trovare tutte le informazioni riguardanti gli eventi, le visite guidate gratuite e i percorsi suggeriti durante la manifestazione.

Rome Art Week è promossa da KOU Associazione culturale per la promozione delle arti visive e si avvale del patrocinio di: MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita Cultuale, Sapienza Università di Roma, CIU Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali. Sostenitori: Poste Italiane. Media Partner: PPN Prima Pagina News. Press & Media Partner: Culturalia. Partner: Menexa.