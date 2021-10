Savona. Trovato con quasi 800 gr di cocaina nel box auto, arrestato dalla Squadra Mobile

Arrestato dalla Squadra Mobile

Ieri, ad Albisola Superiore (Sv), i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino di origine albanese. Le accuse riguardano reati in materia di stupefacenti. E’ stata, inoltre, denunciata all’Autorità Giudiziaria anche la sorella del cittadino posto in stato di fermo, con l’accusa di concorso nei medesimi reati.

Nel corso dell’operazione gli investigatori, nell’ambito di un indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno rinvenuto in un box sotterraneo oltre sette etti e mezzo di cocaina in parte ancora da suddividere e in parte già confezionata, che una volta “tagliata” avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio circa 120.000 euro. L’arrestato, dopo gli atti di rito, è condotto in carcere a disposizione della Magistratura.