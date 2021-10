Covid. ISS: aumento in Italia nuovi casi non associati a catene di trasmissione

Sono 4.759 contro i 4.551 della settimana precedente

(DIRE) Roma, 22 Ott. – E’ in aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (4.759 vs 4.551 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (33% vs 34% la scorsa settimana). È quanto emerge dalla bozza del report settimanale del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Si registra invece un leggero aumento della percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% vs 47%), mentre rimane stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (19% vs 19%). (Fde/ Dire) 09:42 22-10-21