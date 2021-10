Migranti. Gasparri: Basta sbarchi, ong straniere vadano nei loro porti

(DIRE) Roma, 22 Ott. – “Basta sbarchi in Italia. Le nave della Ong spagnola con a bordo immigrati in prevalenza egiziani si diriga verso i propri porti e lasci stare quelli italiani. Il nostro Paese non può farsi carico di altri immigrati, siamo stanchi. Draghi se ne occupi. Non scarichi su altri le responsabilità che sono anche del massimo vertice di governo. L’Europa guarda e non si muove, l’Italia subisce. Tra l’altro ci sarebbero a bordo anche casi Covid e mentre gli italiani stanno facendo enormi sacrifici rischiamo di importare dall’estero il virus. Spagnoli in Spagna, egiziani in Egitto. Ora basta”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com/Pol/ Dire) 15:06 22-10-21