Pensioni. Salvini: Ritorno a legge Fornero incompatibile con realtà

(DIRE) Palermo, 22 Ott. – “Io e il premier Draghi stiamo lavorando per tutelare il diritto al lavoro e alla pensione: l’importante è non tornare alla legge Fornero. Chiamarla quota cento o quota y non importa, ciò che conta è non portare via sei o sette anni di vita ai lavoratori”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando con giornalisti le parole del presidente del Consiglio. “Mi interessa che dal primo gennaio i lavoratori vedano tutelati i loro diritti – ha aggiunto -. Il ritorno alla legge Fornero è incompatibile con la realtà”. (Sac/Dire) 18:33 22-10-21