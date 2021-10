Ricerca. Casellati: Al centro essere umano, salute e qualità vita

(DIRE) Roma, 22 Ott. – “C’è una parola che idealmente riassume il significato e l’importanza di questo progetto. Ed è la parola eccellenza. Eccellenza nella ricerca. Eccellenza nella capacità di trasferire sul piano industriale i risultati scientifici. Eccellenza nel modello di sviluppo che si intende promuovere per un territorio”. Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della presentazione, presso la sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del nuovo centro di ricerche biotecnologiche e biomediche della Fondazione Ri.Med a Carini, in Sicilia. “Ciò che rende speciale la missione della Fondazione Ri.Med – spiega – è infatti la determinazione a promuovere una convergenza tra scienza, applicazione tecnologica e diritto alla salute. Questo significa innanzitutto mettere al centro di ogni progettualità l’essere umano, la sua salute e qualità di vita. Guardando ai bisogni dei pazienti quale motore primario e fine ultimo della ricerca biomedica. Tante sono infatti le zone grigie della pratica clinica che ancora oggi non consentono di fornire risposte a malattie fortemente invalidanti e talora incurabili. Ed è da queste aree che la ricerca deve partire, mettendo in sinergia medici, tecnici di laboratorio e ingegneri per far sì che le loro esperienze, evidenze scientifiche e conoscenze si traducano in un miglioramento degli standard di salute. E anche in un miglioramento dell’assistenza sanitaria in tutte le fasi della filiera”, conclude. (Sor/Dire) 17:56 22-10-21