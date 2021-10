Trasporti. Trenitalia: da Lunedì nuove corse tratta Salerno-Torre Annunziata

(DIRE) Napoli, 22 Ott. – A partire da Lunedì 25 Ottobre due nuove corse collegheranno Salerno e Torre Annunziata, potenziando così l’offerta del trasporto regionale nella fascia pendolare del mattino. I collegamenti verranno effettuati nei giorni feriali dal lunedì al sabato con i nuovi treni Jazz, con fermate nelle stazioni di Duomo Via Vernieri, Vietri sul Mare, Cava Dei Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Angri, Scafati, Pompei e Torre Annunziata Centrale. Questo lo schema degli orari: partenza da Salerno alle 5:25 e arrivo a Torre Annunziata Centrale alle 6:15; partenza da Torre Annunziata Centrale alle 6:35 e arrivo a Salerno alle 7:22. La nuova coppia di treni è stata attivata da Trenitalia (gruppo Fs italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori a seguito dell’interruzione di linea tra le stazioni di San Giovanni Barra e Torre Annunziata centrale. Ulteriori informazioni sull’offerta commerciale saranno disponibili nelle stazioni, nell’ufficio assistenza clienti e sul sito di Trenitalia. (Com/Rec/ Dire) 18:12 22-10-21