Ravanusa (Ag). Scomparso da 2 giorni , 75enne viene ritrovato in stato di ipotermia

Comando Provinciale di Agrigento – Ravanusa (Ag) , 23/10/2021 12:53

I Carabinieri della Stazione di Ravanusa, hanno rintracciato il pensionato 75enne, sofferente di alzheimer, che Mercoledì scorso si era allontanato a piedi dalla propria abitazione senza fare più ritorno. I familiari si sono subito rivolti ai Militari dell’Arma che hanno attivato immediatamente un piano di ricerche a largo raggio su tutto il territorio. Il pensionato è stato rintracciato in Contrada Bianco, all’interno di un complesso disabitato. Era sdraiato in terra, in posizione supina ed in stato di evidente ipotermia. I Carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del personale medico del 118, che con un elisoccorso sono intervenuti tempestivamente sul posto trasportando l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Canicattì, ove è stato sottoposto alle prime cure del caso. Attualmente il paziente non risulta in pericolo di vita