Torino: la marijuana era nascosta in frigo, nei cartoni del succo di frutta

3 arresti in un colpo solo a Barriera Milano

Negli scorsi giorni, personale del Comm.to Barriera Milano ha effettuato una perquisizione domiciliare di un appartamento di via Giaveno, ove vi era fondato motivo di ritenere che fossero presenti dei cittadini stranieri dediti al traffico di sostanza stupefacente. Unitamente ai poliziotti del Comm.to Madonna di Campagna giunti in ausilio, gli agenti hanno fatto accesso nell’appartamento sospetto, al cui interno erano presenti un 35enne gambiano e un maliano di 32 anni, oltre a due ospiti stranieri risultati estranei ai fatti. All’interno del frigorifero nella disponibilità dei due amici, gli agenti hanno rinvenuto circa 120 grammi di marijuana: la sostanza era stata suddivisa in 19 involucri ed occultata all’interno di due contenitori tetrapak, privi di liquido, di quelli usati per contenere succhi di frutta. Inoltre, era presente materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Per i due coinquilini, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale, scattava l’arresto. Nel contesto, i poliziotti hanno notato un cittadino nigeriano, anch’egli residente nel palazzo, che alla vista delle divise assumeva un atteggiamento sospetto tentando di fare rientro in casa. I poliziotti lo fermavano e lo vedevano stringere a pugno la mano sinistra. Alla richiesta di aprire la mano, l’uomo, 29 anni, pur riluttante, ha mostrato cosa celava: ben 33 frammenti di crack. Anche per lui sono scattate le manette. (foto di repertoiro)