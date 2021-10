UK, Portsmouth: villetta a schiera esplode “come nei film”, evacuate abitazioni vicine

10:48 – Una delle villette a schiera site a Nelson Avenue, Portsmouth, Regno Unito, “è esplosa verso l’esterno“, afferma BBC, provocando un forte incendio dopo un sonoro boato. L’intervento dei 30 Vigili del Fuoco è stato tempestivo, i quali hanno domato e spento l’incendio, dal quale si alzava un’ampia colonna di fumo. Nell’esplosione sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna, che sono state ricoverate in ospedale per ustioni. La società del gas che serve l’aerea, ha provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza le abitazioni vicine, al fine di evitare il propagarsi dell’incendio. Le autorità hanno provveduto a evacuare le abitazioni vicine, per permettere ai soccorsi di agire in sicurezza. I testimoni raccontando di un’esplosione “da film”, infatti le finestre sono esplose verso l’esterno distruggendo i vetri, e di un denso fumo nero che si è alzato dall’abitazione, impedendo la vista della strada, poco dopo sono giunti gli elicotteri per domare le fiamme. I Vigili del Fuoco hanno notato che il muro sulla parte posteriore della proprietà è crollato e ingenti danni in tutta l’abitazione, ma le cause dell’evento restano sconosciute. (cit. BBC)

SM