Prometeia, società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese assume personale per le città di Bologna e Milano. La realtà specializzata nei servizi per il Risk&Wealth&Asset Management e nella consulenza finanziaria, che conta oltre 900 professionisti nel mondo cerca professionisti attivi nelle aree operative:

– Consultant

– Analyst

– Economist

– Software Engineer

– Data Scientist

– Corporate It&Hr&Afc&Comunicazione.

Tutte le opportunità del momento, compresi alcuni stage sono consultabili cliccando qui, area web in cui è poi possibile inviare direttamente online la propria candidatura.

fonte: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/25-posti-di-lavoro-con-Prometeia.aspx