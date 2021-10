Calabria, i positivi al Coronavirus sono 86.476 (+132) rispetto a ieri

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.274.181 (+3.776). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 75 (2 in reparto, 2 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.438 (11.281 guariti, 157 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.191 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.170 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.774 (26.121 guariti, 653 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 191 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.263 (8.148 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 765 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 718 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.574 (29.169 guariti, 405 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 419 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.402 (6.301 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.

comunicato stampa – fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?25766