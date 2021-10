La Spezia ruba in sacrestia e fugge minacciando con un coltello: identificato

Verso le ore 15.00 di ieri, la Centrale Operativa della Questura inviava l’equipaggio di una volante presso la Chiesa San Giovanni Agostino, sita in Piazza Sant’Agostino, per segnalazione di una rapina impropria. Sul posto, gli agenti apprendevano che poco prima un uomo era entrato nella sacrestia della Chiesa e ne fuoriusciva alcuni minuti dopo evidenziando un fare sospetto. Avvicinato da un paio di presenti, l’uomo cercava di allontanarsi, ma vedendosi seguito, non esitava ad estrarre un grosso coltello da cucina minacciando gli stessi che se non lo avessero lasciato stare lo avrebbe usato.

Il parroco, dopo avere appurato la sola mancanza di una somma di circa 20 euro, invitava gli operatori di polizia a visionare i filmati delle videocamere presenti all’interno della sacrestia da cui gli agenti riconoscevano immediatamente il responsabile del furto, un pluripregiudicato 52enne residente alla Spezia, di fatto senza fissa dimora. Gli agenti procedevano quindi ad acquisire i filmati per poi consegnarli al personale della locale Squadra Mobile per il prosieguo delle indagini. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/LaSpezia/articolo/24456173eb85bd859405755305