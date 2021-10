MotoGP: Quartararo vince il Mondiale

E’ il moto di GP di Misano Adriatico ad incoronare campione F. Quartararo (Yamaha) che nella gara odierna, vinta da Marc Marquez, il neocampione del mondo è risalito dalla quindicesima posizione alla quarta. E’ stata una giornata di festa perchè è stato il congedo in un GP italiano del campionissimo italiano col numero 46 Valentino Rossi. “Oggi è stato così lungo e bello, talmente bello che forse alle ultime due non ci vado. Ho anche fatto una gara decente!” – queste le parole ironiche e festose del Dottore riportate da Ansa.it. Bagnaia che era scattato in testa alla gara cade così come era avvenuto a Miller (Ducati) appena al quinto giro di pista. Sul podio quindi: M. Marquez (Honda) secondo P. Espargaro (Honda) e terzo E. Bastianini (Ducati).

