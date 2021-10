Reggio Calabria. Scuole chiuse domani in conseguenza dell’allerta meteo di colore rosso

19.20 – Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani Lunedì 25 Ottobre a Reggio Calabria, data l’allerta meteo diramata inizialmente per oggi, Domenica 24, ma poi posticipata alle 24 ore successive. Le condizioni meteo avverse hanno consigliato la Protezione Civile e le istituzioni locali alla chiusura delle scuole per evitare problematiche relative alla sicurezza. Il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, ha da poco firmato l’ordinanza per la sospensione delle attività nelle scuole in relazione all’allerta meteo. Al link qui sotto è possibile scaricare il file in formato pdf dell’ordinanza comunale completa sulla chiusura negli istituti scolastici a Reggio Calabria : http://download.reggiocal.it/Sindaco/ordinanze/ORDS-66-2021.pdf

