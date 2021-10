Bergamo, inaugurazione della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza

Alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA

Bergamo LOMBARDIA – Mercoledì 27 Ottobre 2021, in mattinata (ore 11), il Capo dello Stato, Sergio MATTARELLA, parteciperà all’inaugurazione della nuova Sede dell’Accademia della Guardia di Finanza. Alla cerimonia saranno presenti gli organi di vertice delle Fiamme Gialle e gli ospiti del Comando generale.

L’intera Accademia della Guardia di Finanza nazionale viene trasferita nell’area degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo.

La nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dista pochi metri dall’attuale Sede di via Statuto; quest’ultima, dopo la ristrutturazione, verrà adibita a nuovo Campus giuridico dell’Università degli Studi di Bergamo.

Nella nuova sede dell’Accademia, collocata all’interno degli ex Ospedali Riuniti, verranno ospitati 420 allievi, in un polo didattico che comprenderà anche 28 appartamenti per gli ufficiali, 23 aule, un auditorium da 500 posti e un parcheggio semiinterrato con 500 posteggi, a cui si aggiungono i campi da calcio, basket e pallavolo, nonché palestre e una piscina.

D.C.