(DIRE) Roma, 25 Ott. – “Bene il Green Pass, ma bisogna correre sulle terze dosi. Niente giri di parole, amici: se vogliamo uscirne, il vaccino è il nostro alleato più prezioso. E, come accaduto in Israele, diciamo la verità: la terza dose va fatta a tutti! Vedrete che presto questa previsione diventerà realtà. Non perdiamo nemmeno un minuto, buttiamoci sulla terza dose partendo dal personale socio-sanitario”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sua Enews. (Uct/ Dire) 16:51 25-10-21