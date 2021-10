Verso il 4 Novembre: “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze armate”

L’Italia si appresta a celebrare la Festa del 4 Novembre: – L’Agenda del Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, prevede, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, in mattinata alle ore 1000, la deposizione di una corona sulla Tomba del Milite Ignoto all’ Altare della Patria.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

In tale contesto spicca la figura del Milite Ignoto, chiamato a sublimare il ricordo e la riconoscenza di una Nazione vissuta come Patria attraverso il condiviso sacrificio della Grande Guerra. La sua immagine risulta altresì faro direzionale nei confronti delle più giovani generazioni, oramai lontane dagli echi dei conflitti e dei conseguenti sacrifici che hanno portato all’unità d’Italia.

