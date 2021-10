Civita Castellana (Vt). Operazione anticrimine. Due arresti e 4 denunce

Comando Provinciale di Viterbo – Civita Castellana (Vt) , 26/10/2021 12:44

I Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, negli ultimi due giorni hanno effettuato un operazione anticrimine finalizzata al contrasto della micro criminalità nel territorio dei Comuni di Civita Castellana e Orte; la Compagnia ha impiegato 10 pattuglie per controllare capillarmente il territorio dei due Comuni, attuando posti di controllo in punti di maggiore afflusso di auto in specie nelle ore notturne, dislocando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Civita Castellana e di Orte nelle zone più indicate per il contrasto della microcriminalità. Al termine delle operazioni di polizia di sicurezza, a Civita Castellana i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 27 anni per guida in stato di ebrezza alcolica e gli hanno ritirato la patente; sempre a Civita Castellana i Carabinieri hanno perquisito tre giovanissimi neo maggiorenni trovandoli in possesso di 15 grammi di droga tra hashish e marijuana e li hanno segnalati quali assuntori alla Prefettura di Viterbo.

A Orte i Carabinieri hanno arrestato due spacciatori sorpresi con 16 grammi di hashish diviso in dosi, ed uno dei due è stato anche perseguito per resistenza poiché durante la perquisizione ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e sempre durante la stessa operazione sono stati identificati per essere segnalati alla Prefettura di Viterbo quali assuntori trovati in possesso di 32 grammi di hashish; sempre ad Orte è stato denunciato un soggetto e gli è stata ritirata la patente dopo che alla guida palesemente ubriaco si è rifiutato di sottoporsi all’ alcol test

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/operazione-anticrimine.-due-arresti-e-4-denunce