Energia. Simson (UE): paesi siano autonomi su decorbanizzazione

(DIRE) Bruxelles, 26 Ott. – “Ciascun stato membro può applicare le misure che ritiene più opportune per la propria situazione e per i propri cittadini. Può scegliere il proprio mix energetico e concorrere alla decorbanizzazione”. È quanto affermato dalla commissaria europea per l’energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri dell’Energia tenutasi a Lussemburgo, in merito alla volontà di alcuni stati di ricorrere al gas naturale e al nucleare come fonti energetiche alternative a quelle fossili. “La nostra priorità è proteggere i nostri cittadini e le nostre imprese dall’impatto dei prezzi dell’energia cosi alti”, ha aggiunto la commissaria. “Rimane importante – ha concluso Simson – coordinare le azioni degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento del mercato comune dell’energia”. (Pis/Dire) 15:29 26-10-21