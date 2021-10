Maltempo. Stop treni Catania-Caltagirone, binari allagati a Bicocca

(DIRE) Palermo, 26 Ott. – Circolazione ferroviaria ancora sospesa sulla linea Catania-Caltagirone per l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale. Le forti piogge di questi giorni hanno provocato ingenti danni, in più punti, all’infrastruttura ferroviaria e agli impianti di segnalazione e circolazione. Il prosieguo delle cattive condizioni meteo non consente l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per i lavori di ripristino e rende difficoltoso anche il servizio sostitutivo con bus. Binari allagati, invece, nella stazione di Bicocca, con interruzione del tratto di linea Lentini Diramazione-Bicocca-Catania Acquicella. (Com/Rec/Dire) 17:47 26-10-21