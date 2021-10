(DIRE) Palermo, 26 Ott. – Vigili del fuoco in azione con i gommoni per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto in uno degli svincoli dell’Asse dei Servizi di Catania, città colpita duramente dal maltempo. Altri interventi sono in corso nella zona di Librino, a Nesima e San Giovanni Galermo. (Red/Dire) 19:06 26-10-21