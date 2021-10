Novara, scontro fra auto: soccorse 2 persone

Alle 7.33 del 26 Ottobre, la squadra del distaccamento di Borgomanero è intervenuta a Cavaglietto, sulla SP21, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 autovetture. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno liberato 2 persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli delle vetture per poi affidarle al personale del 118 e posto in sicurezza l’intera area. Sul posto presenti anche la polizia stradale, eliambulanza e Vigili Urbani.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75795