Parco Nazionale dell’Aspromonte. E’ online il sito web dedicato al progetto Life Milvus

Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte è in pieno svolgimento il progetto LIFE MILVUS, dedicato alla conservazione del nibbio reale e cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea. Ora tutte le informazioni su questo progetto sono online nel sito dedicato www.lifemilvusproject.it che, con testi accurati ed immagini suggestive, ne descrive obiettivi ed azioni e racconta molto di questo bellissimo rapace.

Il progetto LIFE MILVUS viene realizzato nel Parco Nazionale dell’Aspromonte e in Corsica e coinvolge l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, in qualità di coordinatore, l’associazione CEN Corse, E-Distribuzione S.p.A. e la Regione Calabria.

Il sito web, disponibile in italiano, francese ed inglese, descrive le aree di progetto, la situazione della specie a livello italiano ed europeo così come le molte minacce che, purtroppo, la interessano un po’ ovunque nel suo areale di distribuzione, quasi esclusivamente europeo.

Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte il progetto punta a reintrodurre il nibbio reale, che qui si era estinto nel secolo scorso, quando era anche quasi del tutto scomparso dal resto della Calabria. Per favorire il ritorno della specie verranno liberati giovani individui nati in Basilicata, si fornirà alimentazione supplementare in collaborazione con le aziende zootecniche e si attueranno misure per prevenire il rischio di avvelenamento ed elettrocuzione. Inoltre, verranno attuate campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.

In Corsica, nella Valle del Regino e nell’area di Ajaccio, l’associazione CEN Corse si occupa di proteggere i siti nidificazione e di aggregazione della specie, di monitorarne lo stato di conservazione e di coinvolgere la popolazione e gli amministratori locali nella protezione di questo rapace.

Il sito web ospita news che, nell’arco del progetto, forniranno aggiornamenti sulle principali attività messe in atto e sui risultati che saranno stati ottenuti.