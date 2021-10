Pechino 2022. Unità e armonia, presentate le medaglie dei Giochi

(DIRE) Roma, 26 Ott. – Sono composte da 5 anelli a ricordare gli antichi ciondoli con i cerchi concentrici di giada cinese che rappresentano “l’unità del cielo e della terra con l’unità dei cuori delle persone”: un design a simboleggiare lo spirito olimpico per riunire popoli provenienti da tutto il mondo per partecipare ai Giochi. Questo il concept alla base del design delle medaglie realizzate per l’Olimpiade invernale di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio, e presentate con una cerimonia che si è svolta nella capitale cinese.

Nel progettare il disegno, il Comitato organizzatore non ha tralasciato un rimando ai Giochi Olimpici estivi di Pechino 2008, rafforzando la particolarità della prima “città doppiamente olimpica”. Sul retro delle medaglie è inciso l’emblema di Pechino 2022 mentre intorno è scritto il nome completo dei Giochi in caratteri cinesi. Così come è inciso il nome di ogni evento (sull’anello più esterno nel retro della medaglia), mentre sono presenti anche 24 punti e archi incisi sugli anelli, simili a un’antica mappa astronomica. Un altro simbolismo per ricordare il cielo stellato, l’armonia tra l’uomo e la natura e le ambizioni degli atleti di raggiungere l’apice delle loro prestazioni durante i Giochi.

Per quanto riguarda il nastro, è stato tessuto con il metodo tradizionale della seta di gelso e porta impressi i motivi del ghiaccio e della neve insieme al logo di Pechino 2022. Il colore rosso riflette le caratteristiche culturali del Festival della Primavera Cinese ed è un segno beneaugurante. Seguiranno lo stesso concept anche le medaglie dei Giochi Paralimpici, in programma dal 4 al 13 marzo, a sottolineare il concetto di uguaglianza. (Ekp/ Dire) 18:36 26-10-21