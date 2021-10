Sudan. USA bloccano aiuti: “Tradita rivoluzione pacifica”

(DIRE) Roma, 26 Ott. – “Un tradimento della rivoluzione pacifica del Sudan”: il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha definito con queste parole l’intervento dell’esercito che a Khartoum ha destituito il governo di transizione del primo ministro Abdalla Hamdok. Washington si è allineata nella condanna all’Unione Africana, all’Unione Europea, all’Onu e alla Gran Bretagna, chiedendo il rilascio dei dirigenti politici arrestati ieri. Tra questi figura anche Hamdok, fermato nella sua abitazione nella capitale. Fonti concordanti hanno riferito che proteste contro i militari sono in corso anche stamane, nonostante gli scontri e gli spari sulla folla di ieri, con un bilancio di almeno sette morti. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stop alla consegna di aiuti per un valore di circa 700 milioni di dollari. Di “tradimento” della rivoluzione ha riferito anche l’Unione Europea, in una nota diffusa ieri, nella quale si parla di “legittime richieste dei sudanesi per la pace, la giustizia e lo sviluppo economico”. (Vig/Dire) 10:36 26-10-21