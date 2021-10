UK, Buckingham Palace: Regina Elisabetta II non parteciperà al summit sul clima a Glasgow

19:41 – Lo scorso Mercoledì la Regina Elisabetta II è stata ricoverata in ospedale per dei controlli medici preliminari, che hanno costretto la Monarca quasi centenaria ad annullare una visita in Irlanda del Nord. Le sue condizioni di salute che hanno fatto preoccupare i cittadini del Regno Unito, sembrano tornate stabili. Secondo alcune indiscrezioni, la Regina dovrà stare a riposo ed evitare l’uso di alcolici per alcuni giorni. Raramente da Buckingham Palace fuoriescono tali notizie, infatti per tentare di nascondere l’assenza della Regina Elisabetta II, lo staff ha deciso di non sostituire lo stendardo reale al Castello di Windsor, durante la Sua permanenza in ospedale, con quello della bandiera del Regno Unito. Questa mattina, Martedì 26 Ottobre 2021, la Regina Elisabetta II ha partecipato ad una video conferenza dal Castello di Windsor con gli ambasciatori sudcoreani e svizzeri, per la prima volta dal 19 Ottobre. A causa delle sue cagionevoli condizioni di salute, in occasione della conferenza, ha comunicato ufficialmente che non parteciperà al vertice sui cambiamenti climatici COP26 a Glasgow. (cit. BBC)

SM